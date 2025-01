Liberoquotidiano.it - Fedez legge le "foglie del destino": clamorosa rivelazione su Chiara Ferragni, "mi hanno cambiato la vita"

Leggi su Liberoquotidiano.it

È cosa nota, negli ultimi anni ladi, il celebre cantante, è stata un turbinio di eventi, alcuni dei quali molto difficili e dolorosi: il divorzio da, i casi di cronaca che lolambito, la lotta contro il tumore. E in questo momento difficile,ha rivelato di aver fatto ricorso alle cosiddette "del". Lo ha raccontato nell'ultima puntata di Pulp Podcast, che conduce insieme a Mr.Marra. Ospite della puntata era proprio stato Max Ormea, l'uomo che lo ha guidato in questo viaggio spirituale.ha spiegato come ha conosciuto le "del", custodite in antiche biblioteche indiane. "Leantiche sono custodite in antiche biblioteche indiane. Su ognuna ci sarebbe scritta lapassata, presente e futura fino al giorno della morte degli individui che in qualche modo verranno a contatto con l'India".