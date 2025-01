Sport.quotidiano.net - Eurolega al bivio. Dal tramonto all’Alba. L’Olimpia contro l’ultima per cancellare l’andata

Sorride per le vittorie, meno per gli infortuni, ma di certo il momento che sta passando l’Armani è più che positivo. I biancorossi hanno vinto anche la gara di “tiro al bersaglio“ con Reggio Emilia con un 108-106 da basket americano, in cui le squadre sono state molto attente a non farsi male in vista di una settimana europea caldissima. Infatti già questa sera alle 20.30torna in campol’Alba Berlino nella prima delle due gare casalinghe consecutive nel giro di tre giorni in. Al Forum l’EA7 affronta il fanalino di coda in una sfida che, nella gara di andata, fu probabilmente il punto più basso toccato in questa stagione (a vincere furono i tedeschi nonostante sette assenze). Ora è tutta un’altra Olimpia, assolutamente conscia dell’importanza di un successo per continuare la sua corsa nella zona playoff della classifica, pur con la perdurante assenza di Causeur e Dimitrijevic, oltre a Nebo.