Essere sexy con un vestito invernale è assolutamente possibile L’importante è scegliere quello più adatto alla propria fisicità

Comeilmigliore che esalti laanche in inverno? Ecco cinque abiti di tendenza selezionati per mettere in risalto il fisico e sentirsi.Fisico a pera – abito bodyconPiù fascia, più funziona. Almeno, in inverno. Ilbodycon effetto seconda pelle in maglia, liscio o a coste, è ideale per uniformare la silhouette. Leggi anche › Potere snellente. I 5 vestiti invernali più hot per ciascun fisico Fisico a mela – abito lungo a collo altoLe donne formose possono contare su un alleato di stile imbattibile per l’inverno 2025: illungo a collo alto. Meglio se neutro o chiaro, e in maglia pesante.Fisico piccolo e minuto – mini scamiciatoLa donna petite può contare sul fascino senza tempo delscamiciato, che torna in cima alle tendenze in questa stagione.