Ecco perché la Russia sta perdendo la guerra in Ucraina

«Al momento è di moda dire che l’stala». Avendo seguito il conflitto da vicino fin dall’inizio, quasi undici anni fa, prima come ex addetto alla difesa norvegese e poi come ricercatore non-residente presso il think tank ucraino “Ukrainian Centre for Defence Strategies”, sono convinto che laperderà quest’anno. L’non sta. Questa è un’idea surreale che ci è stata inculcata e che non ha nulla a che vedere con la realtà di unache si combatte in sei domini: sulla terra, nell’aria, in mare, nello spazio, nel cyberspazio e, non meno importante, nello spazio cognitivo. Lasta conducendo unainsostenibile sul terreno, una campagna che sta lentamente evolvendo a favore dell’grazie allacon i droni, alla crescente capacità di attacco a lungo raggio dell’e al potenziale combinato dell’industria della difesa europea e statunitense.