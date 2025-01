Lortica.it - Donna trovata con trauma cranico in casa: le indagini sul giallo di Terranuova Bracciolini

Cristina Franchi, 50 anni, è stataagonizzante il 2 gennaio nel suo appartamento adalla figlia, riportando una grave lesione alla testa. Il marito, presente in, ha dichiarato di non essersi accorto di nulla. Trasportata alle Scotte di Siena, è deceduta il 9 gennaio.L’autopsia, prevista per oggi, 14 gennaio, dovrà chiarire le cause della morte. Si indaga per capire se si sia trattato di una caduta accidentale o di un atto violento, considerando anche le patologie di cui lasoffriva.Il marito è stato iscritto nel registro degli indagati come atto dovuto per garantire la trasparenza delle. La procura di Arezzo, guidata dal sostituto procuratore Laura Taddei, mantiene il massimo riserbo. Nel frattempo, i due figli minori della coppia sono stati affidati a parenti.