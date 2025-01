Metropolitanmagazine.it - Djimon Hounsou racconta di non riuscire a pagarsi da vivere nonostante la sua carriera stellare

ha dichiarato in una recente intervista con la CNN che continua ad avere difficoltà come attore professionista a Hollywood,abbia all’attivo diversi ruoli in blockbuster e due nomination agli Oscar. L’attore ha detto che le sue continue difficoltà a Hollywood indicano il razzismo sistemico che prevale nell’industria cinematografica. “Sto ancora lottando per guadagnarmi da“, ha detto. “Dopo 30 anni. forse i primi 10 anni sono stati dedicati a cercare di acclimatarmi all’industria, a stabilirmi. Ma sono in questo settore, faccio film da oltre due decenni e ho ricevuto due nomination agli Oscar e ho recitato in molti film di successo, eppure, sto ancora lottando finanziariamente per guadagnarmi da. Sono decisamente sottopagato“.“Questo è un segno che il razzismo sistemico non è qualcosa che puoi gestire alla leggera“, ha aggiunto.