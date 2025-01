Lanazione.it - Distribuzione kit per la raccolta differenziata

Gennaio mese di cambiamenti per quel che riguarda la. A Fosdinovo ladel kit per lasi svolgerà il primo sabato del mese, dalle 9 alle 12, all’officina comunale, nella sede dell’associazione nazionale Alpini e a Caniparola il secondo sabato del mese dalle 8 alle 12, al Palomar. Gli utenti devono presentarsi muniti di documento d’identità oppure bolletta della Tari. Il servizio didi rifiuti pericolosi e piccoli elettrodomestici avviene grazie all’ecomobile, a Caniparola nel parcheggio del Pam, il primo mercoledì del mese dalle 10 alle 15, mentre a Fosdinovo è possibile conferire i rifiuti pericolosi e i piccoli elettrodomestici nell’isola ecologica, a fianco dell’officina comunale. Tale servizio di ritiro, come quello del verde, sono gratuiti e possono essere prenotati contattando il numero verde 800 487 709, dal lunedì al sabato, in orario 8:30-13:30, inviando la richiesta all’indirizzo di posta elettronica urp@lunigianaambiente.