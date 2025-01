Liberoquotidiano.it - "Devo dire la verità, mancava un tassello...": Pier Ferdinando Casini costretto a inchinarsi a Trump | Video

"È stata determinante la triangolazione tra il governo israeliano e il duo Biden e":lo ha detto da David Parenzo a L'Aria che tira su La7 a proposito dell'accordo tra la delegazione israeliana e quella di Hamas, che ha accettato la bozza d'accordo per il cessate il fuoco a Gaza. Un passo in avanti, avvenuto oggi in Qatar, dopo ben 14 mesi di guerra. "Biden ha lavorato con grande forza in tutti questi mesi per arrivare a questa soluzione, maun. Illo ha datola, lo ha dato usando anche con grande cinismo l'arma della minaccia. Perché lui ha detto: 'se al momento del mio arrivo non ci sarà una tregua si scatenerà l'inferno'. Ed è chiaro che questa cosa ha portato Hamas a miti consigli". Secondo, inoltre, "non è un caso che questo negoziato sia stato spinto da uno sforzo congiunto die Biden".