Ilfattoquotidiano.it - Consulta, ennesima fumata nera: manca la quadra sul “tecnico”, i partiti votano ancora scheda bianca (nonostante il quorum ridotto)

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

dal Parlamento in seduta comune per l’elezione dei quattro giudicinti della Corte costituzionale.il, abbassato a tre quinti da questo scrutinio per tutte le caselle da riempire, inon hannotrovato un accordo sui nomi e il risultato è stata una nuova infornata di schede bianche, 377 (con 15 voti nulli). La cornice dell’intesa prevede due posti alla maggioranza, uno all’opposizione e un quarto da attribuire a un “” bipartisan: il tema del contendere, spiega il capogruppo di Forza Italia alla Camera Paolo Barelli, è proprio questo quarto nome, “che deve essere concordato tenendo conto dell’opposizione che non è una forza sola. La maggioranza al suo interno lala trova. Di certo in settimana si chiude“, garantisce.