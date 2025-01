Sport.quotidiano.net - Comacchiese, prove di aggancio alla vetta

Salva la pelle il Mesola a Casumaro, che ha reso la vita difficilecapolista. I rossoblù hanno giocato una gara gagliarda, hanno sbagliato un rigore, parato da Calderoni e costruito diverse occasioni da gol. "E’ andata bene – tira un sospiro di sollievo Massimo Modena, presidente castellano – Paradossalmente potevamo impattare in casa con lae abbiamo perso, a Casumaro meritavamo di perdere e abbiamo pareggiato. D’altra parte la migliore partita dell’anno l’abbiamo giocata a Bentivoglio e abbiamo raccolto un solo punto". Come si spiega la flessione di rendimento? "Siamo due mesi che facciamo fatica ma siamo sempre davanti, il campionato è livellato verso l’alto. In queste ultime partite si è avvertita l’assenza di Neffati, un giocatore importante che assomma esperienza e forza, ma va gestito".