Ciclismo | Allievi giovanissimi e il rilancio del San Miniato

San(Pisa), 14 gennaio 2025 - L’opera didella società Sanintrapresa con ammirevole impegno a tanta passione dal suo presidente l’empolese Alberto Carmignani sta procedendo bene. La campagna promozionale per la stagione 2025 ha consentito di allestire al momento una sestetto, mentre il gruppo deiè forte già di una decina di tesserati, e trovano spazio anche i cicloamatori che al momento sono sei. La Saninoltre organizzerà nel mese di luglio (da stabilire la data ufficiale) le due gare per esordienti primo e secondo anno a Casenuove di Empoli in collaborazione con il locale Circolo e gli sportivi della frazione empolese. Il presidente Carmignani vorrebbe completare la giornata ciclistica giovanile a Casenuove, organizzando anche una gara, mentre a fine settembre ci sarà come al solito la gara di chiusura della stagionesul circuito della zona artigianale di SanBasso.