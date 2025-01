Quotidiano.net - Chi è Alberto Trentini, l’italiano arrestato in Venezuela. Due mesi senza notizie

Leggi su Quotidiano.net

Caracas, 14 gennaio 2025 – Il Pd insieme all’associazione Articolo 21 chiede di accendere i riflettori sul caso di, cittadino italiano, nato al Lido di Venezia,inil 15 novembre scorso. Da quel giorno di lui non si è saputo più nulla. Giuseppe Provenzano e Gianni Cuperlo hanno presentato un’interrogazione parlamentare, insieme ai colleghi Fabio Porta, Enzo Amendola, Lia Quartapelle e Laura Boldrini, in cui si domanda al governo che iniziative stia prendendo per garantire al connazionale che i suoi “diritti processuali e di detenzione siano garantiti” e per sollecitare l’immediato rientro in Italia. Un appello è stato lanciato al governo italiano anche dalla famiglia tramite l’avvocata Alessandra Ballerini, affinché vengano “posti in essere tutti gli sforzi diplomatici possibili e necessari, aprendo un dialogo costruttivo con le istituzionine, per riportare a casae garantirne l'incolumità”.