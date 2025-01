Universalmovies.it - Captain America 4 | Vedremo Bucky Burnes nel film?

La campagna promozionale di: Brave New World è in corso, ma sono in molti a chiedersi seBarnes sarà della partita.Il celebre anti-eroeBarnes/Soldato d’inverno ha partecipato ad oggi capitolo del sotto-franchise dedicato a, nonché alla mini-serie The Falcon and The Winter Soldier, pertanto il dubbio dei fan Marvel sulla sua presenza in Brave New World sembra più che lecita. Di fatto, ad oggi il cast delnon ha prodotto tracce della presenza del suo interprete Sebastian Stan.Ad offrire una risposta al quesito è stato in questi giorni lo stesso attore in occasione di un’intervista rilasciata a Variety. Ebbene, con buona pace dei sostenitori di, l’attore ha affermato di non aver girato scene per Brave New World: “Lasciatemi dire che è stato un anno molto più tranquillo per me perché non ho visto Anthony Mackie.