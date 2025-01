Anteprima24.it - Bricobros Rari Nantes Arechi, Iannicelli: “Approccio giusto contro Muri Antichi, peccato per il pari”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiLa gara internaha lasciato un po’ di rammarico in casache poteva finalmente agguantare la prima vittoria della stagione e staccarsi dall’ultimo posto in classifica. La situazione, invece, resta critica ma la prova fornita in vasca dai ragazzi di Roberto Baviera fa ben sperare per il prossimo match: il derbyil Circolo Nautico.La partita di sabato scorso alla “Vitale”la compagine etnea ha visto il ritorno in vasca dopo 7 mesi di Pietroche, superata l’emozione iniziale, si è subito calato nel clima partita: “Indubbiamente all’inizio ho avvertito un po’ di tensione ma poi, una volta cominciata la gara tutto passa e ti concentri su cosa devi fare”.fino alla fine è sembrato possibile che si potesse fare l’impresa anche perché la gara è stata equilibrata.