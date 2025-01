Ilgiorno.it - Brescia, l’attivista Val rivive l’incubo: “Mi sono rifiutata di spogliarmi ma non è stato semplice. Provo rabbia e non paura”

Leggi su Ilgiorno.it

– Ieri in questura a"misentita molto spaesata, con le spalle al muro, quasi paralizzata", ma nonostante questo quando mi hanno chiesto "di abbassarmi i pantaloni e fare i piegamenti sulle ginocchia, mi. Emolto felice di averlo fatto, perché se lo avessi fatto sarebbeemotivamente e psicologicamente molto più pesante". Lo racconta Val' (questo lo pseudonimo da attivista con cui vuole essere nominata), la 25enne di Extinction Rebellion, protagonista del video con cui il movimento ambientalista ha denunciato sui social quanto accaduto ieri a. Sarebbero sette - a quanto riferiscono le stesse attiviste - le ragazze a cui èchiesto di spogliarsi e fare piegamenti sulle ginocchia. Perquisizioni che sarebbero comunque avvenute - come loro stesse assicurano - in stanze separate, alla presenza di sole agenti donne.