Ambientaliste di 'Extinction Rebellion' denunciano: "Costrette a spogliarci e a eseguire squat in Questura"

AGI - Attiviste di varie associazionia spogliarsi e apiegamenti ina Brescia. È la denuncia del gruppo ambientalista 'Extinction Rebellion' su quanto sarebbe accaduto dopo la manifestazione del 13 gennaio alla fabbrica Leonardo. "Dopo oltre sette ore di fermo in, sono state rilasciate le 23 persone di 'Extinction Rebellion', 'Palestina Libera' e 'Ultima Generazione' che erano state fermate dopo la manifestazione alla Leonardo spa di Brescia - si legge sulla pagina social dell'associazione -. Apprendiamo con dolore che molte delle persone socialmente identificate come donne sono statea spogliarsi e apiegamenti sulle gambe, trattamento non riservato invece alle persone di sesso maschile. Tutte le persone sono state denunciate arbitrariamente per reati pretestuosi e altre espulse da Brescia con dei fogli di via obbligatori".