Al parcheggio dei Tufi nascerà un’area camper

È una storica carenza del territorio senese. Ora la giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità per la realizzazione diattrezzata di sosta, finalizzato alla partecipazione al bando del ministero di Turismo per la valorizzazione del turismo all’aria aperta. L’atto è stato proposto dal vicesindaco e assessore all’urbanistica Michele Capitani. Il luogo individuato è nelscambiatore dei, all’incrocio con Massetana Romana, per un importo di 380mila euro. Da lì si potrà raggiungere il centro con i mezzi pubblici oppure, quando sarà conclusa, dal collegamento ciclo-pedonale per cui sono in corso i lavori e che approderà nella valle di porta Giustizia, alle spalle di piazza del Mercato. "L’area individuata – spiega Capitani –, all’interno delscambiatore di strada dei, è strategica per immaginareattrezzata di proprietà comunale che consenta un facile accesso al centro storico e permetterà di creare un luogo fondamentale per lo sviluppo di questa tipologia turistica.