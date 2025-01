Anteprima24.it - Airola, tensione continua nel carcere: “Pugno ad agente, scabbia e cedimenti struttura”

Tempo di lettura: 3 minuti“Nella mattinata di lunedì 13 gennaio, all’interno dell’Istituto Penale per minorenni di, un detenuto di origini marocchine ha sferrato unal volto ad undella Polizia Penitenziaria addetto alla consegna della spesa per i detenuti”. A darne notizia è il vicecoordinatore regionale campano del Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria per la Giustizia minorile Sabatino De Rosa. “La questione è iniziata davanti alla cella del detenuto quando, al momento della consegna della spesa, il ristretto pretendeva di avere più sigarette del dovuto; l’tentava di dare spiegazioni al riguardo, ma senza alcuna esitazione, il ragazzo ha cominciato a dare in escandescenze colpendolo con unal volto, minacciandolo verbalmente, lanciandogli le sigarette appena consegnate e sputandogli sull’uniforme.