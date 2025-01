Digital-news.it - X Factor 2025, Casting e Tour Live a Bordo delle navi di MSC Crociere

La nave di Xè pronta a salpare, trasformando il celebre talent show in un’esperienza unica adella MSC Lirica, parte del terzo gruppo crocieristico al mondo. I protagonisti dell’edizione 2024 del programma Sky Original, prodotto da Fremantle, daranno vita a una straordinarianée musicale che unisce la magia del mare all’entusiasmo dello spettacolo.Da gennaio, questa innovativa iniziativa non solo offrirà serate di intrattenimento indimenticabili, ma anche l'opportunità per i passeggeri di entrare nel vivo del mondo di X. Adella nave, infatti, si terranno iufficiali per l’edizione. I passeggeri avranno la possibilità di registrare il proprio provino nelle speciali "Recording Box" allestite a, scegliendo un brano da cantare davanti alla telecamera.