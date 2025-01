Calciomercato.it - VAR interviene in Venezia-Inter, ma nessuno se ne accorge. Due tocchi di mano in Torino-Juve

Dal tocco didi Zielinski a quelli di Sosa e Yildiz, passando per i tre rigori richiesti dal Milan: la moviola della ventesima giornata di Serie AIn attesa del monday night tra Monza e Fiorentina, le prime nove gare della 20esima giornata di Serie A hanno regalato tanti episodi da moviola. Nel match tra, addirittura, c’è stato unvento del Var di cui pochi si sono accorti, persino tra i calciatori in campo.Piccinini al Var (LaPresse) – Calciomercato.itPoco prima del gol partita di Darmian, lo stesso difensore nerazzurro aveva subito un colpo al volto con l’arbitro Piccinini che inizialmente aveva fatto correre. Alla primaruzione ha poi ammonito Doumbia, ma il colpo al volto era stato dato da Oristanio. Dalla sala Var c’è stato l’overrule per correggere lo scambio di persona, ma il fischietto di Forlì non ha usato una mimica adeguata a far capire a calciatori e spettatori di aver annullato il cartellino giallo per il mediano ivoriano, tanto che persino il più noto sito italiano per consultare i risultati ancora oggi lo segna sul tabellino degli ammoniti.