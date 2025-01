Isaechia.it - Uomini e Donne, Martina De Ioannon pronta alla scelta: ecco come ha trascorso la sera prima dell’ultima registrazione

Leggi su Isaechia.it

L’attesa è finita. Ancora poche ore e negli studi disi registrerà ladiDe.Mentre i telespettatori si stanno ancora gustando davantitv il Michele Longobardi gate, con tanto di cacciata dell’ormai ex tronista, oggi pomeriggio il percorso della bionda tronista romana giungerà al suo epilogo. Chi sarà il corteggiatore con cuilascerà mano nella mano il parterre del Trono classico più ambito e discusso della televisione italiana? Lo scugnizzo napoletano, ovvero Ciro Solimeno o il suo concittadino Gianmarco Steri?Nel frattempo,halae della fatidicain compagnia delle sue amiche, seppur in videochiamata. Nelle scorse ore Alessia Pascarella, sua compagna di avventura a Temptation Island, ha postato in una storia Instagram uno screen in cui si notano le due insieme a Jenny Guardiano durante una videochiamata.