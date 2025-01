Lanazione.it - Spoleto e Foligno si devono accontentare del pari. Il blitz degli ospiti sfuma solamente nel finale

Calcio 1Antonini, Scaramuccia, Monesi, Annibaldi, Currieri, Piantoni, Piancatelli (7’st Donati), Rinaldi, Tomassoni, Agostini M., Mariani (27’st Pitzettu). A disp: Meriggioli, Lucentini, Errichiello, Raggi, Vukaj, Deloreanu, Toderi. All: Cavalli.Cunzi, Sorbelli (45’+2st Santoni), Santarelli, Valentini (17’st Perri), Cerboni, Mattia, Dieng (17’st Vichi), Agostini, Urbanelli, Bacchi (17’st Nissim), Giannò. A disp: Carnevali, Verzieri, Sorana, Azzarelli, Halilaga. All: Proietti. Arbitro Bartolucci di Città di Castello Reti 2’ s.t. Urbanelli, 39’s.t. Tomassoni.Il derby finisce intà 1 – 1 ma loe il, al triplice fischio, per opposti motivi hanno molto da recriminare. I biancorossi di Cavalli hanno perso la ghiotta occasione per agguantare al vertice della classifica il San Venanzo fermato sul proprio campo dalla Clitunno; ilquando stava per accarezzare il sogno dele vendicare la sconfitta subita il girone di andata a cinque minuti dalla fine ha subito il pareggio di Tomassoni.