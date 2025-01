Tpi.it - Sonia Bruganelli: “Sono ancora gelosa di Paolo Bonolis, ma oggi sto molto meglio senza di lui”

Leggi su Tpi.it

: “di”Dal rapporto con il suo exall’attuale compagno Angelo Madonia sino alla recente esperienza a Ballando con le Stelle:ha ripercorso la sua carriera e la sua vita privata a Verissimo.L’imprenditrice ha parlato del Natala, trascorso cone i suoi figli, e i loro figli Davide, Silvia e Adele: “A Natale tutti insieme. Mi piace moltissimo il ruolo di ‘step – nonna’, mi ci sento, ma so che a livello anagrafico non loe questo mi rilassa. Davide è pazzo del piccolo, Silvia non lo consideraperché le toglie le attenzioni del fratello. Adele parla in inglese americano con loro, quindi io spesso non capisco nulla”., poi, ha parlato del suo rapporto cona un anno e mezzo dalla loro separazione: “A che punto siamo con? Ci conosciamo da 30 anni, la vita ci ha messo di fronte a momentibelli e altri difficili e faticosi.