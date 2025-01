Quotidiano.net - Smartphone, il 29% non sa formattarli prima di venderli

Roma, 13 gennaio 2025 – Con gli attualiè possibile ormai fare qualsiasi cosa, alla stregua di un personal computer. E proprio come un pc, glicontengono così tanti dati personali, e informazioni sensibili, chedi venderlo o rottamarlo è una prassi assolutamente indispensabile quella di, riportandoli ai dati di fabbrica. Eppure, nonostante sia una procedura guidata automatica, non tutti gli utenti riescono a farla in autonomia, e alcuni vendono addirittura il propriosenzarimuovere app e dati personali memorizzati. I dati dell’indagine Savanta L’Information Commissioner’s Office del Regno Unito ha appurato che il 29% degli utenti, al momento di vendere o rottamare il proprio, non è in grado di farlo. Secondo l’indagine, condotta dall’istituto Savanta su 2170 utenti, il 29% non sa eliminare i dati; il 71% ritiene importante farlo ma circa un quarto reputa la procedura troppo complicata.