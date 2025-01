Lettera43.it - Sinner parte bene agli Australian Open: Jarry battuto in tre set

Leggi su Lettera43.it

Esordio vincente a Melbourne per Jannik. Il campione in carica degliinfatti hain tre set il cileno Nicolascon il punteggio di 7-6, 7-6, 6-1 in due ore e 42 minuti di gioco. Non un debutto semplice per l’altoatesino e numero uno del mondo che ha dovuto lottare per i primi due parziali con un avversario che ha saputo giocarsela alla pari sfruttando una buona prima di servizio. Il numero 36 del seeding ha rettogli scambi, arrivando anche due volte alla palla break nel primo set, ma si è dovuto arrendere all’azzurro durante i tiebreak. Senza storia poi l’ultimo parziale, doveha strappato due volte la battuta all’avversario risalendo da 30-15. «Sono felice di essere di nuovo a Melbourne, qui l’atmosfera è straordinaria», ha spiegato Jannik dopo il match.