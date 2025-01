Scuola perché il ritorno ai giudizi sintetici per le elementari non piace ai pedagogisti | Il ministero introduce la competizione tra i bambini

Leggi su Open.online

Cambia ufficialmente la valutazione deialle scuole primarie (). Trasformazione che riguarderà esclusivamente le pagelle, lasciando agli insegnanti la libertà di scegliere durante l’anno scolastico la modalità di voto che ritengono più adeguata. Fino ad oggi, il sistema si basava su quattro livelli descrittivi – avanzato, intermedio, base e in via di prima acquisizione – che, secondo ildell’Istruzione e del Merito (Mim), si sono rivelati poco chiari e inefficaci. Così, dopo anni di sperimentazioni e riflessioni, si è deciso di voltare pagina, o forse, di tornare alle origini, rispolverando una formula più diretta e familiare: i. Termini come insufficiente, sufficiente, discreto, buono, distinto e ottimo torneranno a popolare le pagelle, con l’obiettivo di delineare il percorso formativo degli alunni in modo più incisivo e immediato.