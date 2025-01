Romadailynews.it - Scontri e violenza al corteo di Ramy a San Lorenzo. Meloni: “Ignobile episodio di disordine e caos”

Leggi su Romadailynews.it

La tensione a Sannon sembra affievolirsi dopo glitra manifestanti e forze dell’ordine verificatisi nella serata di sabato 11 gennaio, tra piazza dei Sanniti e piazza dell’Immacolata. Alcuni collettivi antifascisti che avevano preso parte al, poi degenerato, hanno rivendicato gli incidenti.In particolare, Azione Antifascista Trieste-Salario, uno dei gruppi coinvolti nell’organizzazione della manifestazione, ha fatto sapere tramite i propri canali social, Facebook e Instagram, di essere stata tra le forze attive dietro l’iniziativa. L’organizzazione ha spiegato che le strade di Sansono state animate da una parte della società che non intende restare in silenzio di fronte a un sistema che considera prevaricante, e ha dichiarato di non voltarsi dall’altra parte di fronte a “omicidi di Stato” o arresti.