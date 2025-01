Biccy.it - Raul Dumitras, la sua reazione alla scelta di Martina De Ioannon

A Uomini e Donne,Deha scelto il corteggiatore Ciro Solimeno, preferendolo a Gianmarco Steri, con cui aveva instaurato una forte connessione. Gianmarco, nonostante la delusione, ha ricevuto un’offerta per il ruolo di tronista e ha ovviamente colto la pal balzo per restare in trasmissione fino alle ultime puntate della stagione. Nel frattempo,, ex di, ha reagito ironicamente sui social, affermando che la suaera prevedibile.“Comunque non chiedetemi cosa ne penso” – ha detto in una storia pubblicata su Instagram – “Cosa ne posso pensare? Per me era scontato. No? Cosa ci si può aspettare, era chiaro che andasse così. Spero solo che i miei discorsi vengano ancora più capiti“.dopo la fine di Temptation Island: “Non ho sentito la mia ex quando sono uscito dal programma”.