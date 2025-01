Tarantinitime.it - Ocean Viking, in arrivo a Taranto 101 migranti

E' in arrivo a Taranto la nave Ocean Viking che ha soccorso 101 migranti nel Mediterraneo, tra cui 23 minori non accompagnati e un bambino di soli 12 mesi. Secondo le informazioni pubblicate ieri sera da Taranto Today, a bordo ci sono 32 somali, 26 siriani, 15 eritrei, 13 egiziani, 6 palestinesi, 3 pakistani, 3 sudanesi, 2 iracheni e un etiope. Non ci sarebbero emergenze sanitarie a bordo. La Croce Rossa è presente sul posto con i suoi volontari per garantire assistenza.