NOW ? Tennis | la nuova campagna Sky Sport per il tennis in streaming su NOW

Il talento e la forza dei migliori giocatori al mondo, lo spettacolo dei grandi match, la cura del racconto di Sky: c’è tutto questo e molto altro ancora in NOW ❤. È il claim delladigital di NOW dedicata alla stagione 2025 del, partita in queste settimane su Skyinsu NOW. Ideata dalla Sky Creative Agency, laentra ora nel vivo con il primo grande appuntamento dell’anno: gli Australian Open.Il nuovo claim accompagnerà anche gli altri grandi appuntamenti della stagione difirmata Skye visibile insu NOW. Ben 12 mesi non stop di grandeda vivere tutti d’un fiato insieme all’intera offertaiva di Sky, “Per tutta la tua voglia di”, come annuncia il claim di NOW dedicato agli eventi visibili ingrazie alla straordinaria copertura di Sky