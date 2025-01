Lapresse.it - Nigeria, almeno 40 contadini uccisi da militanti Boko Haram

40sono statiin un attacco da parte dimusulmani nello Stato di Borno, nel nord-est della. L’attacco di ieri è stato condotto da estremisti del gruppoe della sua fazione separatista fedele al gruppo dello Stato Islamico nella comunità di Dumba, nello Stato di Borno.L’appello del governatore ai civili: “Rimanete in zone sicure”Il governatore Babagana Umara Zulum ha avvertito i civili di rimanere all’interno delle “zone sicure” designate., i jihadistini, hanno preso le armi nel 2009 per combattere l’educazione occidentale e imporre la loro versione radicale della legge islamica. Il conflitto, ora la più lunga lotta alla militanza in Africa, si è esteso ai vicini settentrionali della