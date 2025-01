Oasport.it - Lucia Bronzetti firma l’impresa agli Australian Open: battuta Azarenka in due set!

Straordinaria! La prima gioia azzurra degli2025 arriva dalla tennista romagnola, che supera in due set la bielorussa Victoria, testa di serie numero ventuno, con il punteggio di 6-2 7-6 dopo due ore e sei minuti di gioco. Davvero una prestazione eccezionale quella dell’azzurra, che ottiene una vittoria davvero prestigiosa e che prosegue il nuovo anno dopo aver terminato quello precedente con lo splendido trionfo da protagonista con l’Italia in Billie Jean King Cup.ha messo a segno ben otto ace, vincendo il 66% dei punti quando ha servito la prima. Sono otto le palle break concesse, ma sono anche sei quelle annullate. Stesso numero per i vincenti (ventinove per parte), mentreè sicuramente stata molto più fallosa, visto che ha commesso trentasette errori non forzati contro i ventuno dell’azzurra.