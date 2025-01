Oasport.it - LIVE Sinner-Jarry 7-6, 7-6, 4-1, Australian Open 2025 in DIRETTA: c’è un break da gestire nel terzo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Largo il diritto incrociato dell’italiano.15-15 Scappa via il rovescio in avanzamento al cileno in uscita dal servizio.15-0 Volée di rovescio di, lungo il passante di rovescio lungolinea dell’azzurro.4-1sparacchia fuori il diritto inside-out dal centro.40-0 Servizio e rovescio dell’italiano.30-0 Battuta vincente al centro.15-0 Bel diritto lungolinea di, che non si scompone. Oggi il n.1 sta giocando sotto il 50% del suo potenziale.3-1 In rete la risposta di rovescio diesulta come se avesse vinto.Siamo a 2 ore e mezza di partita.40-0 Ancora una battuta vincente dell’indomito cileno.30-0 Seconda in kick che rimbalza tantissimo, l’italiano non riesce a contenere la risposta.15-0 Ace esterno per, il n.