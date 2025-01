Oasport.it - LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Lategan vince tra le auto, Schareina sorprende nelle moto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.35– Siamo all’arrivo e il sorpasso dicambia lo spartito in questa. Lo spagnolo ha scavalcato il compagno di squadra Brabec, precedendo di 2’07”. Sanders è al momento quarto in questa speciale e vedremo come il tutto finirà.11.30– Henkè il vincitore dell’ottavadellatra le: il sudafricano ha la meglio con il tempo complessivo di 4:51:54, nonostante due minuti di penalizzazione. In seconda posizione il francese Mathieu Serradori a un distacco di 4’04”, segue il sudafricano Brian Baragwanath a 4’09”. Classifica generale che vede al comando sempreche incrementa nei confronti di Al Rajhi che è a 5’21” (arrivato quinto).10.45– Siamo al rilevamento del km 403 e la Honda di Ricky Brabec detta legge con il crono di 3:58:28 precedere l’altro americano Shaine Howes (Honda) e lo spagnolo(Honda), rispettivamente in 4:00:30 e 4:00:57.