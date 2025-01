Iltempo.it - L'investimento di Trump sulla Meloni

Tutti guardano a Teheran, dopo la liberazione dell'ingegner Abedini di ieri, ma è sbagliato. Non è lì la chiave di volta della partita: ora vediamo perché. Intanto la decisione del ministro Nordio ha anticipato l'udienza del 15 gennaio in Corte d'Appello a Milano ed è un fatto molto importante perché certifica, anche sotto il profilo formale (ma stavolta non è roba da poco), che la liberazione avviene per decisione politica (cioè del governo). L'Italia quindi non si «trincera» dietro la pur oggettiva indipendenza della magistratura ma decide con intervento del potere esecutivo: buon segno, vuol dire che c'è capacità di agire. Poi c'è il patto tra strutture di intelligence, che hanno tenuto i contatti che contano: lo dice apertamente la nota ufficiale del portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran Esmaeil Baqaei, che ringrazia «i negoziati tra le unità competenti del ministero dell'Intelligence della Repubblica islamica dell'Iran e i servizi segreti italiani».