C’è da crescere in fretta Tudor avvisa la squadra e svela un infortunio

squadraSeconda vittoria in tre gare per Tudor e terzo posto in classifica per la Juventus che, battendo il Lecce, sfrutta alla perfezione la giornata con il doppio scontro diretto in chiave Champions."C'è da crescere in fretta": Tudor avvisa la squadra e svela un infortunio (LaPresse) – Calciomercato.itNel post gara a Dazn il tecnico bianconero ha commentato così la prestazione dei suoi ragazzi: "Si sono viste cose belle, con ultimi dieci minuti troppo nervosi. Ai ragazzi vanno fatti i complimenti, se finivamo il primo tempo 3/4-0 nessuno poteva dire niente".SECONDO GOL – "È bellissimo, i ragazzi si sono trovati e sono veramente felice per loro".GOL SUBITO – "È un argomento importante, sappiamo che abbiamo problemini magari anche per struttura ed inesperienza.

