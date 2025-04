Sconto in fattura per gli elettrodomestici e mercato tutelato oltre il 2027 le novità del decreto Bollette e chi ne ha diritto

Il bonus sugli elettrodomestici si applicherà direttamente in fattura, senza dunque passare attraverso la trafila del click day. Le categorie più vulnerabili saranno protette sia dal pignoramento della casa – a certe condizioni – sia dal ritorno al mercato libero per le Bollette di luce e gas nel 2027. A cui si aggiunge una protezione dalla tassazione delle macchine aziendali per chi l'ha ricevuta entro giugno 2025. Sono alcune delle novità introdotte dal decreto Bollette, che lo scorso 10 aprile è stato approvato in commissione Attività produttive della Camera e che il prossimo lunedì arriverà in aula con la questione della fiducia in allegato. Ma cosa prevedono le novità inserite nel testo definitivo? Bonus elettrodomestici, basta click day: arriva lo Sconto in fattura. Per quanto riguarda gli elettrodomestici, la classe energetica B non sarà più indicata come soglia di efficienza minima.

