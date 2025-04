Il Re Scimmia di Black Myth Wukong è stato usato per alcuni video di propaganda della Cina contro Taiwan

Taiwan, accompagnandole da una campagna mediatica aggressiva. In una mossa sorprendente, tra le clip ufficiali rilasciate dal governo di Pechino è apparso anche il Re Scimmia di Black Myth: Wukong, il celebre action RPG sviluppato da Game Science, utilizzato come strumento di propaganda. Il protagonista del gioco, Sun Wukong – figura mitologica amatissima e simbolo nazionale – è stato inserito in video in cui le sue azioni eroiche si alternano a scene reali di esercitazioni militari condotte da esercito, marina, aeronautica e forze missilistiche cinesi.Il Post ha segnalato che uno dei video più discussi mostra Wukong affrontare e sconfiggere una rana gigante, una scelta tutt’altro che casuale: nel linguaggio politico cinese, le rane sono spesso utilizzate in modo denigratorio per rappresentare Taiwan e i suoi cittadini, visti come chiusi di mente o ignoranti, simili al detto “rana nel pozzo” (paragonabile all’italiano “avere i paraocchi”). Game-experience.it - Il Re Scimmia di Black Myth: Wukong è stato usato per alcuni video di propaganda della Cina contro Taiwan Leggi su Game-experience.it Alla fine del mese di marzo 2025, l’esercito cinese ha condotto imponenti esercitazioni militari al largo di, accompagnandole da una campagna mediatica aggressiva. In una mossa sorprendente, tra le clip ufficiali rilasciate dal governo di Pechino è apparso anche il Redi, il celebre action RPG sviluppato da Game Science, utilizzato come strumento di. Il protagonista del gioco, Sun– figura mitologica amatissima e simbolo nazionale – èinserito inin cui le sue azioni eroiche si alternano a scene reali di esercitazioni militari condotte da esercito, marina, aeronautica e forze missilistiche cinesi.Il Post ha segnalato che uno deipiù discussi mostraaffrontare e sconfiggere una rana gigante, una scelta tutt’altro che casuale: nel linguaggio politico cinese, le rane sono spesso utilizzate in modo denigratorio per rappresentaree i suoi cittadini, visti come chiusi di mente o ignoranti, simili al detto “rana nel pozzo” (paragonabile all’italiano “avere i paraocchi”).

Potrebbe interessarti anche:

Una scimmia manda in black out tutto lo Sri Lanka : si è intrufolata in una centrale elettrica

Action Figure Minecraft di Jack Black : Preordina Steve!

“Sei una scimmia” : calciatore 18enne esce dal campo in lacrime - ma gli avversari negano la frase razzista. E riceve insulti anche sul web

Ne parlano su altre fonti Black Myth Wukong: l'esercito cinese arruola il Re Scimmia per la propaganda contro Taiwan. “Black Myth: Wukong”: la vera storia dietro la leggenda del Re Scimmia Sun Wukong. Black Myth: Wukong esce il 20 agosto, il trailer finale mostra il re scimmia in azione. Prime impressioni su Black Myth: Wukong: un gioco affascinante, intrigante e incantevole. Black Myth: Wukong – l’immortalità di un mito. Black Myth Wukong Recensione: il Re Scimmia non delude.

Da quanto emerge da everyeye.it: Black Myth Wukong: l'esercito cinese arruola il Re Scimmia per la propaganda contro Taiwan - L'eroe dell'action GDR di Game Science partecipa indirettamente alle ultime esercitazioni militari dell'esercito cinese con dei video di propaganda ...

A darne comunicazione è msn.com: Black Myth Wukong si aggiorna: Boss Rush e tante novità con l'enorme update di dicembre - Le vendite stratosferiche di Black Myth Wukong spronano Game Science ad arricchire ed espandere l'esperienza ludica offerta agli emuli del Re Scimmia: l'ultimo update porta in dote tante novità ...

Come riportato da msn.com: Black Myth Wukong, l'edizione fisica ha una data di uscita! - Se stavate aspettando l'arrivo dell'edizione fisica per poter provare finalmente Black Myth Wukong ... versione con disco dell'avventura del Re Scimmia. Come segnalato da Eurogamer.net, potrete ...