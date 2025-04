Juventusnews24.com - Conferenza stampa Tudor post Juve Lecce: «I cambi non mi sono piaciuti, non guardo alla classifica perché ci distrae solo. Vlahovic? Sono tutti al centro del progetto»

di Marco Baridon: le sue dichiarazioni dopo il match della 32ª giornata del campionato di Serie A 2024/25(inviato all’Allianz Stadium) – Igorha parlato indopo, valida per la 32ª giornata di Serie A 2024/25. Le sue dichiarazioni.KOOPMEINERS – «periodi dei giocatori che vanno rispettati, uno non può reggere sempre allo stesso livello. Ora sta uscendo, ho visto la gamba sciolta, il gol dà fiducia, l’ho visto più leggere di pensiero, più veloce. Quando il pensiero è veloce le gambe girano meglio. È un giocatore importante per noi, andiamo avanti».COME LAVORA MENTALMENTE SU CHI GIOCA MENO – «Mi spiace non far giocare tanti ma è un lavoro fare le scelte. La cosa più importante è fare le scelte, tocca amettermi in difficoltà.