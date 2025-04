Serie A Juventus Lecce 2 1 La cura Tudor funziona gol e highlights

Juventus di Igor Tudor continua a correre. Alla seconda vittoria in tre partite e con sette punti conquistati sotto la nuova gestione tecnica, i bianconeri battono il Lecce per 2-1 e festeggiano un traguardo storico: la duecentesima vittoria casalinga in Serie A all'Allianz Stadium.

