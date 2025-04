Inzaghi a Rai Radio 1 Arnautovic è stato bravissimo alla partita col Bayern arriviamo bene Dimarco Ecco come sta

Inzaghi, ha rilasciato ulteriori dichiarazioni dopo la vittoria ottenuta oggi in campionato contro il CagliariIntervenuto nel corso del postpartita di Inter Cagliari, Simone Inzaghi si è fermato anche ai microfoni di Rai Radio 1 per analizzare il successo ottenuto dalla sua squadra in questa 32^ giornata di Serie A.come arriviamo AL RITORNO COL Bayern? – «alla partita col Bayern arriviamo bene per la vittoria, ma la fatica c'è stata come in tutte le gare. I ragazzi sono stati bravi, hanno fatto un grandissimo primo tempo. Nel secondo tempo abbiamo fatto un errore sul loro gol, ma siamo rimasti in partita facendo il 3-1 e non rischiando nulla».QUESTO Arnautovic PUÒ SERVIRE PER IL GRAN FINALE? – «Assolutamente sì, noi abbiamo bisogno di tutti.

