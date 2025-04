Sport.quotidiano.net - Reggio Emilia espugna senza patemi Scafati

, 12 aprile 2025 – L’Unahotelstroppila Beta Ricambi Arena, battendo la Givova, e conquista altri 2 importanti punti nel cammino verso i playoff. Franco il successo dei biancorossi, che vincono, alla resa dei conti, con l’apporto di tutto il collettivo, dopo che la “verve” di Winston e la solidità di Faye sotto i tabelloni, spianano la strada per la vittoria. Un blitz coltobisogno di sprecare troppe energie, considerata pure la serata no dei campani, ad eccezione dell’ex di turno: Andrea Cinciarini. Il “Cincia” è l’unico costante tra i suoi, e nel primo quarto illude la Givova di poter competere. Ma dal secondo in poiassume in maniera decisa l’iniziativa, per poi rifilare, salvo un brevissimo momento di pausa, colpi duri, ficcanti e continui, alla difesa avversaria.