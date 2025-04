Intervenuto a Tmw Radio, Marcoha parlato dele dei possibili nomi per il nuovo direttore sportivo rossonero

Pianetamilan.it - Piccari: “Sartori? Se fossi in lui non andrei al Milan. Vi spiego perché”

Potrebbe interessarti anche:

Bologna - blindato Sartori : ufficiale il rinnovo fino al 2027 - il comunicato e le dichiarazioni

Cassano : “Io mi vergognerei se fossi nei giocatori del Milan! Feyenoord scarsissimo”

Grosso : «Io non sono il rigore del Mondiale 2006. Non ero Cabrini ma tutti si aspettavano che lo fossi»

Ne parlano su altre fonti

Piccari: “Sartori? Se fossi in lui non andrei al Milan. Vi spiego perché”.

Nuovo ds Milan, Piccari: "Credo più in Tare. Fossi in Sartori non andrei al Milan".

Tare o Sartori: chi è meglio come nuovo direttore sportivo del Milan? Lo dicono gli....