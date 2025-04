Juventusnews24.com - Tudor a DAZN: «Questa è una scuola ma bisogna apprendere velocemente. Ho visto cose belle. Vlahovic? Avrebbe meritato un gol. Sulle condizioni di Koopmeiners…»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24Igorha parlato così ai microfoni dinel post-partita Juve Lecce: tutte le dichiarazioni dell’allenatore sul matchIgorha parlato ai microfoni dinel post-partita di Juve Lecce: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A.PAROLE – «Pass and go? Ho, un ottimo primo tempo e un buon secondo tempo con gli ultimi 10 minuti in cui siamo stati un po’ troppo nervosi. Se fossimo stati 3 o 4-0 nel primo tempo nessunodetto nulla».«È stato bellissimo, con il terzo uomo che ha finito. Se non sei forte un’azione del genere non è facile, sono veramente felice».GOL SUBITO – «È un argomento importante perché sappiamo di avere un po’ di problemi per la struttura e per l’inesperienza ma dobbiamo alzare l’attenzione, prepararsi meglio.