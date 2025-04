Koopmeiners e Yildiz gol la Juve batte 2 1 il Lecce

Juventus ha vinto 2-1 la sfida della 32esima giornata di Serie A che questa sera la opponeva all'Allianz Stadium di Torino al Lecce. Un successo importantissimo nella corsa alla Champions League visto che, in virtù dello s Ilgiornaleditalia.it - Koopmeiners e Yildiz gol, la Juve batte 2-1 il Lecce Leggi su Ilgiornaleditalia.it Successo bianconero importante nella corsa alla Champions League. TORINO - Lantus ha vinto 2-1 la sfida della 32esima giornata di Serie A che questa sera la opponeva all'Allianz Stadium di Torino al. Un successo importantissimo nella corsa alla Champions League visto che, in virtù dello s

