Locatelli a Sky È cambiata l’energia ed il nostro approccio alle partite Sull’obiettivo Champions dico questo

Manuel Locatelli ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post-partita di Juve Lecce: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A.COS'E' CAMBIATO – «Sicuramente è cambiata l'energia, stiamo approcciando le partite con molta energia ed è quello che ci serve e quello che dobbiamo fare. Oggi dovevamo chiudere la partita prima perché abbiamo avuto veramente tante occasioni per chiuderle, abbiamo preso un gol evitabile alla fine quindi abbiamo sofferto ma i punti di oggi sono fondamentali»–SOFFERENZA NEL FINALE – «La sofferenza è per una questione fisica o dopo aver subito il gol c'è stato un po' di sbandamento? No, è una questione fisica, perché alla fine eravamo un po' meno lucidi e alcune scelte le abbiamo sbagliate però mentalmente dobbiamo stare lì».

