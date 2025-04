Amici24 Senza Cri disperata per le critiche di Cristiano Malgioglio 8220Non riesco a essere forte sono triste8221

Senza Cri. La cantante, che ultimamente ha messo in chiaro di non sentirsi sicura di sé, ha avuto una forte reazione emotiva dopo il parere di Cristiano Malgioglio. Leggi su Fanpage.it La quarta puntata del serale di Amici, in onda sabato 12 aprile su Canale5, è teatro di un momento difficile perCri. La cantante, che ultimamente ha messo in chiaro di non sentirsi sicura di sé, ha avuto unareazione emotiva dopo il parere di

