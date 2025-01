Ilgiorno.it - L’ex albergo Toledo in fiamme. Cinque appartamenti distrutti

ISEO (Brescia)Momenti di terrore ieri mattina a Iseo, quando nel centro storico è scoppiato un incendio devastante, che ha lasciato senza casafamiglie. I fatti sono accaduti nel, luogo storico caro agli iseani perché ospitava sia stanze sia un rinomato ristorante, che sono poi stati chiusi per essere trasformati in unità abitative. Secondo una prima ricostruzione, tutto si sarebbe sviluppato da una canna fumaria. "Sono stata una tra le prime a uscire – ha spiegato Adriana Pullio, che col marito è scampata allee che ha avvisato altri vicini – ho sentito ticchettare sulle tegole come se fosse grandine e ho capito che stava succedendo qualcosa. Ho aperto la porta e visto il fumo e così ho chiamato il 112, che ha mandato sul posto i pompieri e la protezione civile.