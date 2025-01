Iodonna.it - L'enciclopedia inserisce nei neologismi 2024 la parola, certificando l'impatto culturale che la vicenda ha avuto sul mondo digitale e sull'influencer marketing

La Treccani ha ufficialmente inserito il “pandoro-gate” tra idel. Una consacrazione linguistica che rappresenta solo l’ultimo capitolo dello scandalo più discusso deldigital italiano. Dietro questa new entry lessicale si nasconde, infatti, unaben più complessa che riguarda la fragilità del sistemae la necessità di maggiore trasparenza nel. Chiara Ferragni, chiusa l’indagine per truffa aggravata per il caso Pandoro e uova di Pasqua X Leggi anche › Idel: “Ehi sorella, hai slayato!” Pandoro-gate: l’indagineLacomincia nel novembre 2022 quando Ferragni lancia insieme a Balocco la Pink Christmas, un’edizione speciale del classico pandoro brandizzato col suo nome.