Panorama.it - Le domande a cui questa Chiesa non risponde più

Leggi su Panorama.it

I giovani che disertano la messa. E non solo loro. Ma c’è una ragione: l’istituzione che deve portare il Vangelo si pone altre priorità.«Per noi l’oratorio era come i social per i ragazzi di adesso. Non ne potevi fare a meno». Mio fratello è particolarmente soddisfatto del suo ardito paragone. Siamo a casa mia, durante le feste di Natale. Una tavolata in cui si sta tutti in famiglia e si ha tempo per le chiacchiere che durante l’anno vengono travolte dagli impegni quotidiani. Siamo tutti reduci dalle celebrazioni natalizie: le chiese abbastanza piene, certo, ma tante persone che poi, durante l’anno, a messa non si vedono più. E, in ogni caso, pochi giovani. Pochissimi. Sempre di meno. Di qui la discussione. E il paragone di mio fratello. Per noi infatti l’oratorio era una scelta inevitabile, il luogo d’incontro, il punto di riferimento.